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13:22   17 Июня 2019
Весь мир

Бывший житель «Эр-Рукбана» рассказал о вербовке беженцев проамериканскими боевиками

Бывший житель «Эр-Рукбана» рассказал о вербовке беженцев проамериканскими боевиками

Правительственные войска Сирии уже девять лет борются с международным терроризмом в стране. Сейчас почти все районы контролирует правительство. Исключения — Заевфратье, зона деэскалации Идлиб, а также 55-километровая зона в районе военной базы США «Ат-Танф».

На территории, неподконтрольной официальному Дамаску, находятся лагеря подготовки боевиков, отмечает ФАН. Беженцы из «Эр-Рукбана» не понаслышке знают об этом. Один из них рассказал корреспонденту издания, как осуществляется вербовка беженцев проамериканскими боевикам.

Он жил на территории лагеря более четырех лет. Лишь недавно мужчине удалось вернуться в родную Сирию. По его словам, всем в лагере заправляют боевики. Примерно после полугода нахождения в лагере он видел, как за отказ сражаться на стороне боевиков одному из его соседей по палатке отрезали голову, а его детей старше пяти лет увели.

Бывший житель «Эр-Рукбана» рассказал о вербовке беженцев проамериканскими боевиками

Другой его знакомый согласился примкнуть к террористам, чтобы спасти семью. Спустя примерно год он снова встретил экс-приятеля, но уже в качестве боевика. Женщин в лагере тоже забирали — в основном, молодых и красивых.

«Мне было очень страшно за свою семью, и я решился на побег. Кстати, в этом мне помог мой знакомый, Абу. Он вывез меня с семьей на границу с Иорданией», — рассказал ФАН бывший житель лагеря.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #беженцы #эр-рукбан

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