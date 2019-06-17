Власти США принялись за этнические чистки из-за торговых войн с Китаем

Американское агентство Bloomberg рассказало о новой холодной войне, которую инициировали власти США, в открытую учиняя этнические чистки в медицинских кругах. По данным СМИ, под сомнение ставится лояльность врачей и исследователей китайского происхождения по отношению к руководству страны. Кроме того, наличие у медиков американского гражданства не останавливает тех, кто эти чистки проводит.

Агентство пишет, что все этнические китайцы, задействованные в исследовательской медицинской сфере, в настоящее время находятся под пристальным вниманием властей. Сами они подвергаются тщательным опросам со стороны сотрудников органов внутренней разведки, а их биография тщательно изучается.

Кроме того, ФБР прямо дает указания компаниям, университетам, больницам - всем, чья деятельность находится под угрозой кражи интеллектуальной собственности, - принимать особые меры предосторожности при работе с китайскими деловыми партнерами и сотрудниками, которые, по мнению ведомства, могут оказаться «нетрадиционными» сборщиками информации. Именно так их называет директор ФБР Кристофер Рей.

В своей апрельской речи в Нью-Йорке глава Бюро объяснил причину пристального внимания к ученым из числа этнических китайцев.

«Китай является пионером общественного подхода к краже инноваций всеми возможными способами у широкого круга предприятий, университетов и организаций. В этом заинтересованы разведывательные службы Китая, государственные и якобы частные предприятия этой страны и 130 000 китайских аспирантов и исследователей, которые работают и учатся в США ежегодно», — заявил Рей, добавив, что Китай полон решимости подняться по экономической лестнице за счет Америки.

Но массовая чистка не ограничивается только повальными увольнениями и обвинениями китайцев в шпионаже. Согласно отчету за декабрь 2018 года, опубликованному в Cardozo Law Review, в период с 1997 по 2009 год 17% обвиняемых в экономическом шпионаже в США имели китайские имена. В период с 2009 по 2015 год этот показатель утроился, достигнув 52%.

Агентство отмечает, что столь пристальное внимание внутренней разведки к этническим китайцам, работающим в США ставит под угрозу результаты целого ряда важнейших для медицины исследований. В частности, своих постов лишаются специалисты, весьма эффективно руководившие поиском лекарства от рака.