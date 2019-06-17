Актер Александр Калягин попал в больницу

В Москве госпитализировали с нарушением сердечного ритма народного артиста РСФСР Александра Калягина. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Подробностей не приводится.

Калягин является основателем и худруком московского театра «Et Cetera», а также председателем Союза театральных деятелей России.

Он известен по роли Бабс Баберлей в кинофильме 1975 года «Здравствуйте, я ваша тетя!». Также Калягин сыграл в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Старый Новый год», «Мертвые души», «Жизни Клима Самгина».