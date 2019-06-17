Жертвами серии терактов в Нигерии стали не менее 17 человек

Три взрыва, устроенные террористами-смертниками, прогремели в понедельник утром на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибли не менее 17 человек и порядка 30 получили ранения.

О террористической атаке сообщает издание Daily Trust, приводя данные местных властей. В частности, отмечается, что взрывы были устроены в штате Борно, в населенном пункте Махдарари, рядом с медицинским центром.

При этом на сайте Sahara Reporters приводится информация военных источников о том, что третьим смертником была женщина, чье взрывное устройство не сработало и ее задержали силы безопасности. Там же отмечается, что в результате двух взрывов погибли не менее 20 человек.

На территории Нигерии на протяжении последних лет орудует исламистская радикальная исламистская группировка «Боко Харам», боевики которой, терроризируя власти и местное население, пытаются добиться установления шариата в стране.