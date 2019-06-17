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12:38   17 Июня 2019
Россия

Роскомнадзор удалил фейки по конфликту в Чемодановке

Роскомнадзор удалил фейки по конфликту в Чемодановке

Недостоверная информация о конфликте с цыганами в пензенском селе Чемодановка была удалена из соцсетей Роскомнадзором. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в понедельник, 17 мая.

Уточняется, что из сети удалили фейки, которые таковыми признала Генпрокуратура. Накануне глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что с начала конфликта в Чемодановке в соцсетях идет массовое распространение ложной информации. Он призвал надзорные органы оценить такие вбросы и их заблокировать по закону о борьбе с фейками.

Напомним, четверг, 13 июня, между жителями Чемодановки на бытовой почве возник конфликт, который перерос в массовую драку. Пострадали минимум пять человек. Один скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников драки.

Роскомнадзор удалил фейки по конфликту в Чемодановке

В пятницу вечером Белозерцев на сходе в Чемодановке заверил местных жителей, что виновных в трагедии накажут по закону. В Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для контроля над ситуацией, под руководством главы региона создан оперативный штаб.

Ранее во «Вконтакте» причиной конфликта называли приставания представителей цыганской общины к дочерям местных жителей. Белозерцев, комментируя ЧП, призывал воздержаться от преждевременных выводов.

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Автор: Арсений Аскольский
#роскомнадзор #фейки #чемодановка

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