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13:16   17 Июня 2019
Россия

Хованский не получит денег за помощь депутату Госдумы Власову

Хованский не получит денег за помощь депутату Госдумы Власову

Самый молодой депутат Госдумы, 23-летний Василий Власов (ЛДПР) сделал своим помощником популярного видео-блогера Юрия Хованского.  Помогать ютубер будет на общественных началах, то есть безвозмездно.

В беседе с «Политикой Сегодня» Власов рассказал, что знаком с Хованским всего несколько недель, но давно следит за его творчеством, поэтому и предложил работать вместе. 

«Мы знакомы несколько недель. Но контент, который он снимает, я знаю. Следили и мои коллеги тоже. Считаю, что Юрий — один из основных маяков той ситуации, которая у нас с молодежью складывается. Я помню себя прекрасно, когда у тебя две-три тысячи рублей на месяц и ты ищешь продукты питания, где подешевле, покачественнее, вкуснее»,  — рассказал 23-летний депутат.  

Депутат Власов видит своего помощника блогера Хованского в политике на стороне ЛДПР

Парламентарий рассчитывает, что  помощь популярного блогера поможет наладить работу с молодежью. Ее-то Власов и курирует, будучи членом комитета ГД по  физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«На него (Власова) подписаны студенты и школьники. Уверен, что к нему будут обращаться с просьбами и проблемами намного чаще и охотнее, чем даже к депутату Госдумы. Поэтому, мне кажется, было бы правильнее, если бы он как помощник депутата Госудмы на общественных началах эти просьбы бы передавал мне, а мы бы по ним работали»,  — рассказал  Василий Максимович. 

При этом Хованскому не потребуется переезжать в Москву, хотя сейчас планируется, что он выступит на встрече со студентами вузов в Госдуме. Не обязательно и членство в партии ЛДПР. Хотя Власов не возражает, чтобы блогер получил значок либерал-демократа. 

«Юрий несколько раз говорил, что ему импонирует Владимир Вольфович Жириновский. Потому не вижу ничего плохого, если он вступит в ЛДПР и в перспективе будет помогать  нам», — поделился Власов. 

По мнению парламентария, популярный ютубер хотел бы реализоваться в политике, потому принял приглашение работать помощником без зарплаты.

«Возможно, он хотел как-то реализоваться. Здесь выгода для людей. К нему обращается огромное количество людей. Таким  образом смог бы им помогать. Раньше это было бы сложнее сделать  — надо было бы обращаться в приемную депутата. Сейчас напрямую все просьбы сможет передать мне»,  — объяснил  Василий Власов.     

Юрий Хованский в Рунете имеет репутацию скандального блогера. На июнь 2019 года число подписчиков его канала на YouTube составило 3 миллиона 894 382 человека. Просмотры роликов перевалили за 830 миллионов. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #лдпр #общество #власов #хованский

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