Хованский не получит денег за помощь депутату Госдумы Власову

Самый молодой депутат Госдумы, 23-летний Василий Власов (ЛДПР) сделал своим помощником популярного видео-блогера Юрия Хованского. Помогать ютубер будет на общественных началах, то есть безвозмездно.

В беседе с «Политикой Сегодня» Власов рассказал, что знаком с Хованским всего несколько недель, но давно следит за его творчеством, поэтому и предложил работать вместе.

«Мы знакомы несколько недель. Но контент, который он снимает, я знаю. Следили и мои коллеги тоже. Считаю, что Юрий — один из основных маяков той ситуации, которая у нас с молодежью складывается. Я помню себя прекрасно, когда у тебя две-три тысячи рублей на месяц и ты ищешь продукты питания, где подешевле, покачественнее, вкуснее», — рассказал 23-летний депутат.

Парламентарий рассчитывает, что помощь популярного блогера поможет наладить работу с молодежью. Ее-то Власов и курирует, будучи членом комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«На него (Власова) подписаны студенты и школьники. Уверен, что к нему будут обращаться с просьбами и проблемами намного чаще и охотнее, чем даже к депутату Госдумы. Поэтому, мне кажется, было бы правильнее, если бы он как помощник депутата Госудмы на общественных началах эти просьбы бы передавал мне, а мы бы по ним работали», — рассказал Василий Максимович.

При этом Хованскому не потребуется переезжать в Москву, хотя сейчас планируется, что он выступит на встрече со студентами вузов в Госдуме. Не обязательно и членство в партии ЛДПР. Хотя Власов не возражает, чтобы блогер получил значок либерал-демократа.

«Юрий несколько раз говорил, что ему импонирует Владимир Вольфович Жириновский. Потому не вижу ничего плохого, если он вступит в ЛДПР и в перспективе будет помогать нам», — поделился Власов.

По мнению парламентария, популярный ютубер хотел бы реализоваться в политике, потому принял приглашение работать помощником без зарплаты.

«Возможно, он хотел как-то реализоваться. Здесь выгода для людей. К нему обращается огромное количество людей. Таким образом смог бы им помогать. Раньше это было бы сложнее сделать — надо было бы обращаться в приемную депутата. Сейчас напрямую все просьбы сможет передать мне», — объяснил Василий Власов.

Юрий Хованский в Рунете имеет репутацию скандального блогера. На июнь 2019 года число подписчиков его канала на YouTube составило 3 миллиона 894 382 человека. Просмотры роликов перевалили за 830 миллионов.