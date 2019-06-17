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13:01   17 Июня 2019
Россия

В Школе молодого политика вручили сертификаты первым выпускникам

В Школе молодого политика вручили сертификаты первым выпускникам

Выпускники Школы молодого политика получили сертификаты об успешном окончании обучения. Обладателями «корочек» стали 350 человек. Торжественная церемония прошла в петербургском «Петроконгрессе».

На выпускном вечере с приветственной речью выступил руководитель Школы Илья Костунов. Он пожелал выпускникам применять полученные знания на благо города и страны и выразил надежду, что кто-нибудь выдвинет свою кандидатуру на муниципальных выборах уже в этом году. 

«Уверен, что эффект от Школы будет иметь долговременный характер и наши слушатели будут появляться в публичном общественно-политическом поле через пять, 10 и даже через 40 лет, и сделают жизнь нашего города и страны лучше», — заявил он. 

Кроме него с напутственными речами для будущих политиков выступили педагоги Школы. 

Так, преподаватель политической психологии Мария Пушкина пожелала ребятам строить политическую карьеру с открытыми глазами, горячим сердцем и холодным разумом. Лектор надеется, что на склоне своих лет они скажут детям и внукам, что политика — не грязное дело. 

В Школе молодого политика вручили сертификаты первым выпускникам

В свою очередь, преподаватель юридических аспектов выборных кампаний Степан Падаруев призвал молодых людей не медлить с карьерой. 

«Теперь, когда вы получили необходимые знания, нужно выдвигаться, регистрироваться в качестве кандидатов, агитировать и побеждать! Что может быть проще?», — считает он. 

Выпускники Школы поблагодарили наставников за добрые слова и рассказали о планах. Так, Максим Сорокин, с 16 лет находящийся в инвалидном кресле, займется программой по подготовке собак-ассистентов для инвалидов. По его словам, в нашей стране это направление не развито. Молодой человек хочет стать депутатом, чтобы помогать людям с инвалидностью. 

«Так что надеюсь обратиться в Ресурсный Центр ШМП, чтобы мне помогли с оформлением документов на предстоящие выборы в сентябре этого года», — рассказал он. 

Другой выпускник — предприниматель Павел Ленец — тоже будет участвовать в выборах в этом году. Он подчеркнул, что школа ему сильно помогла. Он обучился навыкам общения, юридическим тонкостям, узнал возможности депутатов муниципалитета, а также познакомился с людьми, которые хотят улучшить жизнь в городе и стране. 

«Это очень позитивно и именно люди – это самое большое приобретение от школы», — заявил он. 

В Школе молодого политика вручили сертификаты первым выпускникам

Выпускниками Школы стали 800 человек, все они получат сертификаты. С марта 2019 года мероприятия проекта посетили 2000 тысячи уникальных слушателей. Молодые люди изучили несколько дисциплин и методы работы со СМИ, встречались с депутатами Госдумы и американским политологом, а также узнали, как разработать план избирательной компании.

СМИ напоминает, Школа Молодого Политика — это внепартийный проект для петербуржцев, которые решили участвовать в общественно-политической жизни города.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #школа молодого политика

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