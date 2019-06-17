Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

 Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП
Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

 Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»

Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»
Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

 Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка

Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка
«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

«Красный крест» Эстонии обвинил русский театр в незаконном использовании символа

 Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП

Путин ужесточил наказания за «пьяные» ДТП
Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

Непогода оставила без электричества более ста населенных пунктов на Украине

 Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»

Токаев объяснил Трампу, почему не стоит «загонять в угол китайцев»
Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

Литовские депутаты призвали Adidas убрать из магазинов одежду с советской символикой

 Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка

Боевики убили семерых собиравших пшеницу жителей на юге провинции Ракка
12:08   17 Июня 2019
Весь мир

Семь человек пострадали в Казахстане в результате взрыва газа

Семь человек пострадали в Казахстане в результате взрыва газа

Взрыв газа на станции техобслуживания в городе Костанай на севере Казахстана привел к обрушению постройки и пожару, в результате чего пострадали семеро работников.

О происшествии в понедельник утром сообщает РИА Новости, приводя заявление официального представителя комитета по Чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

«В двухэтажном здании СТО … произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием. В итоге семеро пострадавших, шесть доставлены в больницу, из них госпитализированы трое», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что ЧП произошло в 9.00 по московскому времени.

К настоящему моменту пожар, возникший после взрыва, локализован. В тушении задействованы 98 сотрудников МЧС и 30 единиц спецтехники. Спасателям удалось вынести из горящего здания десять газовых баллонов.

Работами по устранению последствий взрыва руководит созданный на месте происшествия оперативный штаб. Причина взрыва газа на СТО к настоящему моменту не называется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#пострадавшие #казахстан #сто #взрывгаза #костанай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...