Семь человек пострадали в Казахстане в результате взрыва газа

Взрыв газа на станции техобслуживания в городе Костанай на севере Казахстана привел к обрушению постройки и пожару, в результате чего пострадали семеро работников.

О происшествии в понедельник утром сообщает РИА Новости, приводя заявление официального представителя комитета по Чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

«В двухэтажном здании СТО … произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием. В итоге семеро пострадавших, шесть доставлены в больницу, из них госпитализированы трое», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что ЧП произошло в 9.00 по московскому времени.

К настоящему моменту пожар, возникший после взрыва, локализован. В тушении задействованы 98 сотрудников МЧС и 30 единиц спецтехники. Спасателям удалось вынести из горящего здания десять газовых баллонов.

Работами по устранению последствий взрыва руководит созданный на месте происшествия оперативный штаб. Причина взрыва газа на СТО к настоящему моменту не называется.