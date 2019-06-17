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11:49   17 Июня 2019
Россия

ГИБДД демонтировала знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

ГИБДД демонтировала знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

Табличка «Город бесов», которая появилась на въезде в Екатеринбург, была демонтирована по предписанию автоинспекции. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД в понедельник, 17 мая.

Авторам знака в полиции пригрозили штрафом в 10 тысяч рублей. Кто установил дорожный знак, неизвестно.

«Обслуживающей организации было выдано предписание. Табличка демонтирована», — заявили в ГИБДД.

Наклейки с надписью «Город бесов» также появились в общественном транспорте и городских столбах, сообщили пользователи соцсетей.

Накануне стало известно, что местная епархия РПЦ отказалась от планов строительства собор святой Екатерины в сквере возле театра драмы. Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма в городском сквере, после чего местные власти решили провести опрос жителей об их отношении к строительству религиозного сооружения в парке.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что по итогам опроса власти продолжат диалог с горожанами: планируется провести мероприятия по выбору нового местоположения храма, а также совместное проведение работ по техническому проекту.

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Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #гибдд #город бесов

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