Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, есть жертвы

Лодка, на которой беженцы пытались переплыть Средиземное море, затонула возле берегов Турции на западе страны. Погибли восемь человек, пишет Анатолийское агентство.

По данным СМИ, инцидент произошел в Эгейском море, в районе Бодрума в провинции Мугла.

Сейчас затонувшее судно находится на глубине 34 метров. Береговой охране удалось вытащить на берег 31 человека.

5 июня военнослужащие Мальты в ходе трех спасательных операций спасли 271 мигранта, которые терпели бедствие в Средиземном море. Все больше беженцев пытаются покинуть Африку после того, как на море улучшились погодные условия.