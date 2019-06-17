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11:59   17 Июня 2019
Весь мир

Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, есть жертвы

Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, есть жертвы

Лодка, на которой беженцы пытались переплыть Средиземное море, затонула возле берегов Турции на западе страны. Погибли восемь человек, пишет Анатолийское агентство.

По данным СМИ, инцидент произошел в Эгейском море, в районе Бодрума в провинции Мугла.

Сейчас затонувшее судно находится на глубине 34 метров. Береговой охране удалось вытащить на берег 31 человека.

5 июня военнослужащие Мальты в ходе трех спасательных операций спасли 271 мигранта, которые терпели бедствие в Средиземном море. Все больше беженцев пытаются покинуть Африку после того, как на море улучшились погодные условия.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #мигранты #африка #общество

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