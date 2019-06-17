Полицейские вернули москвичу забытый в метро пакет с деньгами

Москвич забыл пакет с деньгами в вестибюле станции метро «Октябрьская». Находку обнаружили полицейские, после чего вернули обратно. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрия Титова.

По словам Титова, бесхозный пакет с деньгами обнаружил полицейский, охранявший общественный порядок на станции метро «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро. Об этом он рассказал сотрудникам дежурной части 7 отдела полиции УВД на Московском метрополитене.

Позже в полицию обратился мужчина, который заявил, что оставил пакет с крупной суммой денег по собственной неосторожности.

«Сотрудники полиции после просмотра камер видеонаблюдения, убедившись, что пакет принадлежит заявителю, вернули пропажу владельцу», — сказал Титов.

Житель столицы поблагодарил полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей.