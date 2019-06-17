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11:48   17 Июня 2019
Россия

Полицейские вернули москвичу забытый в метро пакет с деньгами

Полицейские вернули москвичу забытый в метро пакет с деньгами

Москвич забыл пакет с деньгами в вестибюле станции метро «Октябрьская». Находку обнаружили полицейские, после чего вернули обратно. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрия Титова. 

По словам Титова, бесхозный пакет с деньгами обнаружил полицейский, охранявший общественный порядок на станции метро «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро. Об этом он рассказал сотрудникам дежурной части 7 отдела полиции УВД на Московском метрополитене. 

Позже в полицию обратился мужчина, который заявил, что оставил пакет с крупной суммой денег по собственной неосторожности. 

«Сотрудники полиции после просмотра камер видеонаблюдения, убедившись, что пакет принадлежит заявителю, вернули пропажу владельцу», — сказал Титов.

Житель столицы поблагодарил полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #полиция #общество #пакет с деньгами

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