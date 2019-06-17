Бабич стал заместителем главы МЭР

Бывший российский посол в Белоруссии Михаил Бабич получил назначение на должность заместителя главы Министерства экономического развития (МЭР) РФ.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», - гласит документ.

Напомним: с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Белоруссия Михаил Бабич был уволен в конце апреля 2019 года.