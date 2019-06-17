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11:40   17 Июня 2019
Россия

Бабич стал заместителем главы МЭР

Бабич стал заместителем главы МЭР

Бывший российский посол в Белоруссии Михаил Бабич получил назначение на должность заместителя главы Министерства экономического развития (МЭР) РФ.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», - гласит документ.

Напомним: с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Белоруссия Михаил Бабич был уволен в конце апреля 2019 года.

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Автор: Александр Люблинский
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