Как спор о розовом чемодане на Тайване привел к протестам миллионов в Гонконге

За неделю индекс гонконгской биржи Hang Seng обваливался более, чем на 2,5%. Это минус 47 миллиардов долларов к капитализации 34 крупнейших корпораций «благоухающей гавани». Президент США Дональд Трамп и торговая война с Китаем на сей раз ни при чем. Индекс обвалили протесты, парализовавшие Гонконг, - эхо любовной трагедии на Тайване в позапрошлом году.

Смерть на острове

В 2017 году 20-летняя Пун Хьювинг (Poon Hiu-wing), учившаяся на косметолога, и ее бойфренд - 19-летний Чэн Тонгкай (Chan Tong-kai), видевший себя в будущем бизнесменом, отправились встретить День Святого Валентина на Тайвань, который Китай считает своим. Через два дня после праздника в отеле номера между молодые люди поссорились. Повод был пустяковый: как укладывать вещи в купленный на рынке розовый чемодан.

В пылу ссоры Хьювинг показала Тонгаю кадры видео, на которых она занимается сексом с другим. Ситуацию омрачало то, что девушка была беременна. И вовсе не от ее спутника в Тайване. Дело дошло до драки. Победу в ней одержал представитель сильного пола. Свою подругу он задушил, тело упаковал в тот самый розовый чемодан и вынес на пустырь. Все это Тонгкай рассказал детективам Гонконга, расследующим пропажу девушки, по возвращении домой, как пишет The South China Morning Post.

Тонгкая осудили на 29 месяцев тюрьмы, срок истекает в октябре 2019 года. Осудили не за убийство, за то, что вопользовался кредитными картами своей подруги после ее смерти. По законам Гонконга, имеющего специальный статус в Китае, за убийство Тонгкая могут судить только на Тайване, который Поднебесная считает тоже своим. Отправить на фактически независимый остров подозреваемого Гонконг не может, потому что у автономии нет договора об экстрадиции в Китай, и тем более нет отношений с независимым Тайванем.

«Закон зла»

К делу о розовом чемодане политики Гонконга вернулись в 2019 году. Именно его приводили как довод, чтобы заключить договор об экстрадиции с материковым Китаем. Проблема оказалась в том, что вместе с Тонкаем «благоухающей гавани» придется выдать и других подозреваемых, среди которых много политических эмигрантов. За них и за себя на улицах с 12 июня и заступаются миллионы людей.

«Люди не хотят, чтобы их депортировали. У Китая появляется возможность вмешиваться в дела Гонконга, у которого сейчас особый статус, действующий по принципу «одна страна — две системы» на протяжении более 20 лет. Не так давно подобная ситуация возникла, она обернулась «революцией зонтиков», тогда Китай не стал будоражить эту ситуацию. Все спустили на тормозах», — напомнил "Политике Сегодня" доцент кафедры международных отношений Дальневосточного Федерального университета Иван Золотухин.

Революция зонтиков - это события 2014 года. Зонтиками, люди выходившие протестовать против избирательной реформы с контролем над выборами из Пекина, закрывались от слезоточивого газа и перцового аэрозоля. Протесты длились 79 дней и привели к отмене реформы.

В вопросе экстрадиции власти Гонконга на протесты ответили решением о паузе в рассмотрении «закона зла» — такое имя инициатива получила на улицах. В материковом Китае паузу одобрили. Гонконгская биржа ответила осторожным ростом на 108 пунктов, 0,4%.

Американский след

Собеседник «Политики Сегодня» не склонен связывать протесты только с делом о розовом чемодане.

«Если говорить о причинах, то их несколько. То, что произошло на Тайване — это триггер. Большое значение в Китае имеет коммунистическая партия, здесь наверняка, не обошлось без нее. Второй момент — экономическая ситуация. Гонконг очень тесно связан с Китаем, особенно с представителями бизнеса. Ситуация на материке не могла не повлиять. Третий момент — особый статус правительства. Подобные решения показывают, что есть те рамки, за которые может выходить Пекин», — говорит Золотухин.

Вопрос экстрадиции из Гонконга для Пекина не принципиален, считает эксперт.