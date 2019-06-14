Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой

Девочка-подросток потушила природный пожар, советуясь по телефону с мамой. Случай произошел в Челябинской области. Об этом 14 июня сообщает ГТРК «Южный Урал», ссылаясь на сообщение школьницы в социальной сети.

По информации издания, пожар случился рядом с рекой Урал близ поселка Прибрежный в Магнитогорске. В это время девочка гуляла вместе с другом. Школьники заметили огонь и решили взять ситуацию в свои руки. Взрослых поблизости не было совсем.

По словам девочки, она не смогла дозвониться до пожарных. После она решила позвонить маме, которая была на работе, и спросила, как тушить пожар.

«И как вы думаете? Мне, которой 12 лет, пришлось самой все тушить! За водой бегали, песок на дорогах, ну и тряпка (кофта) на мне была», — пояснила школьница.

Справиться с огнем удалось только через три-четыре часа.