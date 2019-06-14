Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный комплекс Spectator-M1. Технику разработали ОАО «Меридиан» имени Королева и НТТУ «КПИ имени Сикорского».

Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-служба украинского госконцерна «Укроборонпром». Spectator-M1 поступил на вооружение по приказу главу Минобороны Степан Полторак после успешных испытаний.

Беспилотник создан для ведения разведки днем и ночью. В рамках модернизации летательный аппарат получил новый тепловизор, улучшенную станцию управления и уменьшенный вес, отмечается в сообщении.

Также были модернизированы программное обеспечение и парашютная система беспилотного комплекса. Spectator-М1 способен развить скорость до 120 км/ч. Скорость, при которой выполняется задача — 70 км/ч, отметили в «Укроборонпроме».

Дальность полета — до 150 километров.