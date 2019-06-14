Аксенов назвал решение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда

Намерение стран Евросоюза продлить пакет крымских санкций — это комедия абсурда, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также отметил, что нет необходимости оценивать санкции с точки зрения вреда региону. Его слова 14 июня передают РИА Новости.

Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза принял решение продлить пакет «крымских санкций». Теперь осталось дождаться его окончательного утверждения Советом ЕС. Следующее заседание Совета ЕС состоится 17 июня. Встреча пройдет на уровне министров иностранных дел.

Аксенов подчеркнул, что новые санкции не доставят сложностей.

«Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно. Ситуация стабилизировалась. Их можно оценивать как упущенные возможности, но не как какой-то конкретный вред. Пусть принимают (решение о продлении санкций — ред. РИА Новости), мы не отвлекаемся», — прокомментировал Аксенов.

Ранее Аксенов оценил влияние крымского моста на экономику региона.