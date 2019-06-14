Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по приглашению белорусского президента Александра Лукашенко вскоре посетить Минск.

Об этом с полей ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) из Бишкека в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Александр Лукашенко подтвердил приглашение Нарендре Моди посетить Беларусь, и это приглашение было с удовлетворением принято», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что о конкретных датах визита стороны договорятся позже по дипломатическим каналам.

Ранее президент Белоруссии Александрт Лукашенко выступил с предложением обсудить вопросы глобальной безопасности на неформальной встрече генеральных секретарей ООН, ОДКБ, ОБСЕ, СНГ, ШОС и НАТО.