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16:59   14 Июня 2019
Весь мир

Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по приглашению белорусского президента Александра Лукашенко вскоре посетить Минск.

Об этом с полей ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) из Бишкека в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Александр Лукашенко подтвердил приглашение Нарендре Моди посетить Беларусь, и это приглашение было с удовлетворением принято», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что о конкретных датах визита стороны договорятся позже по дипломатическим каналам.

Ранее президент Белоруссии Александрт Лукашенко выступил с предложением обсудить вопросы глобальной безопасности на неформальной встрече генеральных секретарей ООН, ОДКБ, ОБСЕ, СНГ, ШОС и НАТО.

Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

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Автор: Александр Люблинский
#белоруссия #визит #индия #лукашенко #моди

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