Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив.

Тегеран много раз говорил о возможности перекрыть Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы, для транспортировки нефти через него. Это связано со стремлением Вашингтона ограничить экспорт нефти из Ирана.

Хозяин Белого дома заявил, что если Иран перекроет Ормузский пролив, то он не останется перекрытым «надолго».

Иранские и арабские СМИ накануне писали, что в Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. Появились предположения, что танкеры подверглись торпедной атаке, в результате которой судна загорелись.

Однако официального подтверждения причин ЧП нет. Экпипаж обоих танкеров эвакуировал Иран на свою территорию. США обвинили в его произошедшем, но не предоставили конкретных доказательств.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения безосновательными.