Суд рассмотрит дело о взятке экс-замглавы Красногорска

Делом о взяточничестве бывшего заместителя главы администрации подмосковного Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова займется суд, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального ГУ СК Ольгу Врадий.

Обвиняемого и директора агентства недвижимости задержали осенью прошлого года. Последний, по версии следствия, был посредником в передаче взятки размером 2,8 миллионов рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — отметила собеседница.

Старший помощник добавила, что фигурантов дела обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве в коррупции. Посредник решил заключить со следствием досудебное соглашение.

В октябре 2018 года генеральный директор коммерческой фирмы передал Феоктистову почти три миллиона рублей, чтобы тот поспособствовал сохранению договора на аренду земельного участка и изменению вида его использования. Правоохранители следили за передачей средств, так как о коррупции чиновника им сообщил коммерсант. После нарушения закона сотрудники органов сперва задержали посредника, а после и замглавы.