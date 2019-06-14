Трамп уверен, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Иран

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском Заливе. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox.

В свою очередь, Иран категорически отвергает такие обвинения.

«Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.

При этом американский лидер указал на видео, где военные Ирана якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего танкера в Оманском заливе.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США безосновательно обвиняют Иран в нападении на танкеры.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также призвал не возлагать вину за инцидент на Иран и не нагнетать обстановку.

«Политика сегодня» напоминает, 13 июня арабские и иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе случилось нападение на два танкера, в результате которого на судах начались взрывы и пожар. По некоторым данным, причиной стала торпедная атака, но версия официально не подтверждена.