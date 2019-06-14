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 Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив

Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив
16:23   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Трамп уверен, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Иран

Трамп уверен, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Иран

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском Заливе. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox. 

В свою очередь, Иран категорически отвергает такие обвинения. 

«Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.

При этом американский лидер указал на видео, где военные Ирана якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего танкера в Оманском заливе. 

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США безосновательно обвиняют Иран в нападении на танкеры.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также призвал не возлагать вину за инцидент на Иран и не нагнетать обстановку. 

«Политика сегодня» напоминает, 13 июня арабские и иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе случилось нападение на два танкера, в результате которого на судах начались взрывы и пожар. По некоторым данным, причиной стала торпедная атака, но версия официально не подтверждена. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #политика #трамп #весь мир #оманский залив #нефтяные танкеры

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