Двух сотрудников ФБК Алексея Навального вызвали в прокуратуру, сообщают в пятницу «Народные новости». Они проходят по делу об унижении чести и достоинства. Как отмечает издание, им вряд ли удастся избежать наказания.

Сотрудник так называемого Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдионов сам рассказал в Twitter, что в правоохранительные органы его пригласили по административному делу об унижении чести и достоинства. Вместе с ним по делу проходит глава юридического отдела этой организации Вячеслав Гимади. Их двоих вызвали в прокуратуру, куда они должны явиться 14 июня.

Для ОПГ Навального настало темное время. Теперь стражи порядка принялись не только за руководство ФБК, но и за рядовых сотрудников, которые, по всей видимости, беря пример с руководства, позволяют себе оскорблять несогласных с их политическими взглядами.

Шаведдинов заявил «МБХ медиа», которое принадлежит олигарху Михаилу Ходорковскому, что за сторонниками блогера Навального якобы организовали «слежку». Одну из тех, кто якобы «следит» за ОПГ активиста и оскорбил Шаведдинов, заявив, что она является «старшей в этой компашке нашистов-дебилоидов». Однако и в беседе со СМИ Ходорковского сотрудник ФБК продолжил оскорблять девушку.

«И вот одна из этих дебильчиков оскорбилась», — сказал Шаведдинов.

Методы работы Навального и его группировки весьма банальны. Они не стесняются проявлять агрессию, напор, хамство, стремясь заработать популярность на любом значимом для страны событии. Сотрудники ФБК стараются зацепится за любой информационный повод, чтобы выпустить очередное «громкое расследование». А если материалов не хватает, то соратники Навального не брезгуют и откровенными фейками. Это особенно актуально, когда заказчики «расследований» готовы за них щедро платить.

Ранее журналистам НТВ удалось выяснить, что одним из богачей, оплачивающих «работу» Навального, является беглый олигарх Михаил Ходорковский. Как выяснило СМИ, связь с блогером опальный бизнесмен поддерживает через Сергея Мохова, супруга Любови Соболь.