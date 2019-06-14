Саакашвили встал на учет в военкомате Киева

Экс- президент Грузии, а сейчас лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили встал на учет в одном из военкоматов Киева. Политик заявил, что готов с оружием в руках защищать Украину.

«Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», — написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него завели ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Украинским политиком экс-президент стал в 2015 году, когда Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики.

Летом 2017 года Саакашвили лишили гражданства, так как он скрыл судимость в Грузии. Он около года провел в эмиграции. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, после чего тот 29 мая вернулся в страну.

Экс-президент Грузии 8 июня объявил, что его партия «Движение новых сил» идет на досрочные выборы в украинскую Раду. Украины. 10 июня состоялся съезд партии, где был выдвинут список кандидатов в депутаты.