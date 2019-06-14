Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

 Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой

Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой
Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

 Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта

Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта
Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

 Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив

Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив
Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

 Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой

Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой
Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

 Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта

Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта
Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

 Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив

Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив
16:21   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили встал на учет в военкомате Киева

Саакашвили встал на учет в военкомате Киева

Экс- президент Грузии, а сейчас лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили встал на учет в одном из военкоматов Киева. Политик заявил, что готов с оружием в руках защищать Украину.

«Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», — написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него завели ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Украинским политиком экс-президент стал в 2015 году, когда Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики.

Летом 2017 года Саакашвили лишили гражданства, так как он скрыл судимость в Грузии. Он около года провел в эмиграции. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, после чего тот 29 мая вернулся в страну.

Саакашвили встал на учет в военкомате Киева

Экс-президент Грузии 8 июня объявил, что его партия «Движение новых сил» идет на досрочные выборы в украинскую Раду. Украины. 10 июня состоялся съезд партии, где был выдвинут список кандидатов в депутаты. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #саакашвили #воинская служба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...