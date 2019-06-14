Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

 Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой

Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой
Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

 Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта

Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта
Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

 Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив

Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив
Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

 Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой

Школьница из Челябинска потушила пожар, советуясь по телефону с мамой
Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

Армия Украины получила беспилотник Spectator-M1

 Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта

Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта
Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Индийский премьер принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

 Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив

Трамп считает, что у Ирана не получится надолго перекрыть Ормузский пролив
16:08   14 Июня 2019
Россия

Набиуллина рассказала об устойчивой тенденции к замедлению инфляции

Набиуллина рассказала об устойчивой тенденции к замедлению инфляции

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о формировании устойчивой тенденции к замедлению инфляции в России. Она выступила на пресс-коференции 14 июня.

По ее словам, к этому результату привели решения регулятора по ключевой ставке, в частности «упреждающее» повышение показателя во второй половине 2018 года. Пик кризисного состояния денежной системы пришелся на март, тогда он составил 5,3 процента. Цифра оказалась ниже прогнозов ЦБ.

«При этом, темп замедления инфляции с этого более низкого пика в целом соответствует нашему прогнозу», — добавила Набиуллина.

Вместе с тем, глава Центробанка подтвердила возможность очередного снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров регулятора.

«Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний — это одно из трех, условно», — уточнила она.

Соответствующие мероприятия должны пройти 26 июля, 26 сентября и 25 октября.

Ранее Банк РФ снизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов до семи с половиной процентов годовых. Стоит отметить, что процедура по уменьшению показателя прошла впервые с марта прошлого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#набиуллина #цб #инфляция #ставка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...