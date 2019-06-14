Набиуллина рассказала об устойчивой тенденции к замедлению инфляции

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о формировании устойчивой тенденции к замедлению инфляции в России. Она выступила на пресс-коференции 14 июня.

По ее словам, к этому результату привели решения регулятора по ключевой ставке, в частности «упреждающее» повышение показателя во второй половине 2018 года. Пик кризисного состояния денежной системы пришелся на март, тогда он составил 5,3 процента. Цифра оказалась ниже прогнозов ЦБ.

«При этом, темп замедления инфляции с этого более низкого пика в целом соответствует нашему прогнозу», — добавила Набиуллина.

Вместе с тем, глава Центробанка подтвердила возможность очередного снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров регулятора.

«Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний — это одно из трех, условно», — уточнила она.

Соответствующие мероприятия должны пройти 26 июля, 26 сентября и 25 октября.

Ранее Банк РФ снизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов до семи с половиной процентов годовых. Стоит отметить, что процедура по уменьшению показателя прошла впервые с марта прошлого года.