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16:03   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Автомобиль с туристами сорвался с обрыва на самой опасной дороге в Грузии

Автомобиль с туристами сорвался с обрыва на самой опасной дороге в Грузии

Автомобиль с туристами сорвался с обрыва по пути в высокогорный край Тушети. Случай произошел днем в пятницу. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.

Машина, перевозящая туристов, сорвалась на 18 километре дороги Пшавели-Абано-Омало.

«На месте работают спасательные бригады и службы неотложной медицинской помощи. Вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили сообщил, что ДТП не обошлось без жертв. О других деталях пока не сообщается», — цитирует РИА Новости Sputnik.

Известно, что в автомобиле находились два гражданина Грузии, один из них погиб. Что стало причиной аварии — неизвестно. 

По информации агентства, дорога в Тушети, с которой сорвался автомобиль, считается одной из самых опасных в Европе, а также самой сложной в Грузии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#авария #дтп #чп #грузия #автомоблиль

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