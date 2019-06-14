Автомобиль с туристами сорвался с обрыва на самой опасной дороге в Грузии

Автомобиль с туристами сорвался с обрыва по пути в высокогорный край Тушети. Случай произошел днем в пятницу. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.

Машина, перевозящая туристов, сорвалась на 18 километре дороги Пшавели-Абано-Омало.

«На месте работают спасательные бригады и службы неотложной медицинской помощи. Вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили сообщил, что ДТП не обошлось без жертв. О других деталях пока не сообщается», — цитирует РИА Новости Sputnik.

Известно, что в автомобиле находились два гражданина Грузии, один из них погиб. Что стало причиной аварии — неизвестно.

По информации агентства, дорога в Тушети, с которой сорвался автомобиль, считается одной из самых опасных в Европе, а также самой сложной в Грузии.