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16:33   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта

Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта

Начальник Главного управления МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков сообщил, что за получением российских паспортов обратились порядка 12 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев. 1200 документов уже обработано, получили положительную реакцию», - заявил генерал-лейтенант полиции, в частности.

Указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Луганской и Донецкой народных республиках 24 апреля текущего года подписал президент РФ Владимир Путин. Как сообщалось, это решение российский лидер принял, исходя из общепризнанных принципов гуманности и норм международного права с целью защиты прав человека и гражданских свобод на неподконтрольных Киеву территориях юго-востока Украины.

Жители Донбасса подали в МВД 12 тысяч заявок на российские паспорта

  

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Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #днр #лнр #мвд #паспорт #жителидонбасса

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