Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти изменили порядок присвоения ученых званий

Власти изменили порядок присвоения ученых званий

 Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ
Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность
Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики
Власти изменили порядок присвоения ученых званий

Власти изменили порядок присвоения ученых званий

 Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ
Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность
Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики
15:48   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Случай произошел на Украине в Кривом Роге, сообщает 14 июня RT со ссылкой на «112 Украина» 

Как сообщил представитель регионального отделения фракции Вадим Виншель, он не смог никого узнать, потому что не было опознавательных вещей. 

«На лицо я никого не смог идентифицировать, это была группа... минимум 20 молодых человек, у которых прикрыты лица. Были в футболках Нацкорпуса. Больше сказать я не могу, кто это такие», — прокомментировал нападение он. 

Он уточнил, что нападавшие во время крушения офиса выкрикивали нецензурные слова и писали краской разные надписи.

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Как сообщает телеканал, во время нападения на штаб никто не пострадал. 

Ранее в Житомире произошел подобный случай. Представители одной из националистических организаций разрисовали стены здания, где находится приемная оппозиционной партии. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#украина #нападение #штаб #оппозиционная платформа  за жизнь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...