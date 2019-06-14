Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Случай произошел на Украине в Кривом Роге, сообщает 14 июня RT со ссылкой на «112 Украина»

Как сообщил представитель регионального отделения фракции Вадим Виншель, он не смог никого узнать, потому что не было опознавательных вещей.

«На лицо я никого не смог идентифицировать, это была группа... минимум 20 молодых человек, у которых прикрыты лица. Были в футболках Нацкорпуса. Больше сказать я не могу, кто это такие», — прокомментировал нападение он.

Он уточнил, что нападавшие во время крушения офиса выкрикивали нецензурные слова и писали краской разные надписи.

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Как сообщает телеканал, во время нападения на штаб никто не пострадал.

Ранее в Житомире произошел подобный случай. Представители одной из националистических организаций разрисовали стены здания, где находится приемная оппозиционной партии.