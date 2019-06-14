Власти изменили порядок присвоения ученых званий

Российское правительство внесло правки в положение о присвоении ученых званий. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации 14 июня.

В РИА Новости со ссылкой на министерство науки и высшего образования объяснили, что нововведение позволит Заслуженным работникам культуры, которые не имеют степени доктора или кандидата наук, получить звание доцента или профессора в сфере искусства по научным специальностям.

«До сих пор такое право было только у обладателей почетных званий Народный артист, Народный художник, Народный архитектор, Заслуженный деятель искусств, Заслуженный артист, Заслуженный художник, Заслуженный архитектор», — добавили в ведомстве.

Правки направлены на привлечение специалистов-практиков в области культуры к работе преподавателем в вузах. Разработать соответствующий документ ранее поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.