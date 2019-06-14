Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти изменили порядок присвоения ученых званий

Власти изменили порядок присвоения ученых званий

 Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ
Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность
Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики
Власти изменили порядок присвоения ученых званий

Власти изменили порядок присвоения ученых званий

 Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ
Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность
Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики
15:18   14 Июня 2019
Россия

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Результаты борьбы с терроризмом, достигнутые в Сирии, это совместный успех Турции, России и Ирана. Об этом 14 июня заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости. 

По словам президента, российско-иранские отношения носят многосторонний, многоплановый характер. 

«Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии», — сказал он. 

Путин также отметил, что по сирийскому направлению удалось многое сделать благодаря активной позиции Ирана. 

«Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России», — подчеркнул президент. 

Президент заявил, что отношения России и Ирана развиваются по многим направлениям. Он подчеркнул, что гуманитарные связи были всегда «достаточно плотными». Также он отметил взаимный интерес к русской и персидской культуре, назвав его значимой частью общего диалога. 

Путин заявил, что рад возможности снова встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани и обсудить общие темы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #терроризм #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...