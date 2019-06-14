Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Результаты борьбы с терроризмом, достигнутые в Сирии, это совместный успех Турции, России и Ирана. Об этом 14 июня заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам президента, российско-иранские отношения носят многосторонний, многоплановый характер.

«Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии», — сказал он.

Путин также отметил, что по сирийскому направлению удалось многое сделать благодаря активной позиции Ирана.

«Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России», — подчеркнул президент.

Президент заявил, что отношения России и Ирана развиваются по многим направлениям. Он подчеркнул, что гуманитарные связи были всегда «достаточно плотными». Также он отметил взаимный интерес к русской и персидской культуре, назвав его значимой частью общего диалога.

Путин заявил, что рад возможности снова встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани и обсудить общие темы.