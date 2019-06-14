Либералы отрабатывают деньги Запада на акциях «в поддержку» Голунова, считают в Госдуме

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что пятая колонна на несанкционированном митинге 12 июня активизировалась «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, чтобы отработать полученные от Запада деньги.

Либералам «по барабану», что повод к этому моменту исчез, отметил политик. Напомним, спецкорра издания «Медуза» полиция задержала 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Экспертиза и детальное изучение дела показали невиновность журналиста. Голунов вышел на свободу 11 июня.

Несмотря на это, оппозиция все равно устроила несанкционированное мероприятие 12 июня. Сам Голунов призывал граждан не выходить на акцию. Власти столицы пошли навстречу общественности, согласовав акцию на 16 июня.

Запад с помощью либералов пытался ухватиться за это дело и раскачать ситуацию в Москве. Федоров напомнил, многие участники незаконной акции хорошо знакомы — они уже выходили на улицы раньше.

Действия протестующих связаны с общей системой раскачивания ситуации, которую практикуют на Западе, в первую очередь в США. Достаточно посмотреть, как события готовились на Украине, в Грузии, в Молдавии. Везде все происходит одинаково. Сначала выбирается сакральная жертва, а потом задействуются проверенные отряды, для которых не важен повод. Главное для них, чтобы выступление было против России и в поддержку иностранным управляющим», — объясняет Федоров.

Властям стоит быть готовым пресекать вмешательство Запада в дальнейшем после незаконной акции 12 июня. Депутат считает, что для оперативной реакции на такие вызовы нужно иметь долгосрочную стратегию и идеологию, которая сейчас отсутствует.

«И даже если прямо сейчас не получается, надо предложить такое решение, которое изменит ситуацию в лучшую сторону через год-два-пять лет. Причем это должно быть реальное предложение, и все они должны строиться на платформе консолидации вокруг Отечества», — заявил Федоров.

Пока такого предложения нет, в обществе назревает хаос. Власть должна дать обществу образ будущего, чтобы избежать внутреннего конфликта, а также пресечь вмешательство Запада, считает Федоров.

Начать необходимо с изменений в законодательстве с упором на закон и справедливость. Власти и так постоянно работают над совершенствованием законов, прислушиваясь к людям. По мнению депутата, изменения в законодательстве должны быть под конкретные цели и задачи.