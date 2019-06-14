Росавтодор не станет повышать разрешенную скорость до 130 км/ч

Представитель федерального дорожное агентства объяснил, почему ведомство не станет увеличивать скоростной лимит до 130 километров в час в ближайшее время. Он дал интервью РИА Новости 14 июня.

Напомним, ранее появились данные о вводе ГОСТа, который позволит поднять ограничение скорости на ряде отрезков магистральных трасс на 20 километров в час. Собеседник объяснил, что данный документ «устанавливает свод правил по соблюдению требований безопасности дорожного движения при устройстве скоростных автомагистралей».

«[Разрабатываемый ГОСТ] будет носить рекомендательный характер, принятие стандарта не означает, что на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км/ч», — объяснил представитель агентства.

Стоит отметить, что Росавтодор повышает лимит скорости поэтапно, сотрудничая с ГИБДД. Сейчас выбрали только 44 участка дорог, на которых повысят скоростной порог до 90 или 110 километров в час. Их общая протяженность составляет 1,07 тысяч километров.