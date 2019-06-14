Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти изменили порядок присвоения ученых званий

Власти изменили порядок присвоения ученых званий

 Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ
Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность
Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики
Власти изменили порядок присвоения ученых званий

Власти изменили порядок присвоения ученых званий

 Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ

Путин назвал успех в победе над терроризмом в Сирии заслугой Ирана, Турции и РФ
Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Группа молодых людей напала на штаб украинской партии в Кривом Роге

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность
Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики

Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики
15:15   14 Июня 2019
Россия

Росавтодор не станет повышать разрешенную скорость до 130 км/ч

Росавтодор не станет повышать разрешенную скорость до 130 км/ч

Представитель федерального дорожное агентства объяснил, почему ведомство не станет увеличивать скоростной лимит до 130 километров в час в ближайшее время. Он дал интервью РИА Новости 14 июня.

Напомним, ранее появились данные о вводе ГОСТа, который позволит поднять ограничение скорости на ряде отрезков магистральных трасс на 20 километров в час. Собеседник объяснил, что данный документ «устанавливает свод правил по соблюдению требований безопасности дорожного движения при устройстве скоростных автомагистралей».

«[Разрабатываемый ГОСТ] будет носить рекомендательный характер, принятие стандарта не означает, что на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км/ч», — объяснил представитель агентства.

Росавтодор не станет повышать разрешенную скорость до 130 км/ч

Стоит отметить, что Росавтодор повышает лимит скорости поэтапно, сотрудничая с ГИБДД. Сейчас выбрали только 44 участка дорог, на которых повысят скоростной порог до 90 или 110 километров в час. Их общая протяженность составляет 1,07 тысяч километров.

«Каждый участок, где возможно повышение скоростного режима, нужно рассматривать индивидуально», — подчеркнул собеседник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#росавтодор #скорость #гост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...