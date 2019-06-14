МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьевe

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по итогам расследования ЧП с самолетом «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.

Отмечается, что в отчете представлены предварительные данные. Информация в дальнейшем может быть уточнена. Документ содержит фактические сведения о том, как проходил полет, данные с наземных и бортовых средств контроля, а также результаты исследований.

Вечером 5 мая SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета со второй попытки жестко приземлился в Шереметьеве. Самолет ударился дном о посадочную полосу, у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, жертвами трагедии стал 41 человек. Всего на борту самолета находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы. Основные — возможная недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр работников, а также неисправность лайнера и метеоусловия.