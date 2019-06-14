Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Жители Сирии пришли на прием в новую больницу, которая открылась в городе Катана в Сирии. Для местного населения открытие медпункта — долгожданное событие, сообщает 14 июня корреспондент ФАН.

По информации агентства, медучреждение может принимать до тысячи человек в день. В новом здании открыты кабинеты стационара и врачебной амбулатории. Также в поликлинике работают стоматолог, физиотерапевт, врач общей лечебной практики.

На втором этаже учреждения расположены помещения для взятия проб крови для клинического исследования, регистратура, процедурная, прививочная, аптечный пункт и уборная для маломобильных людей.

Кабинеты акушера-гинеколога, операционная, прививочная для детей, ординаторская и другие помещения находятся на третьем этаже.

В больнице есть операционная с современным оборудованием, с помощью которого проводятся сложные операции. Есть и стационар, в нем расположена палата для круглосуточного пребывания. Она рассчитана на 50 пациентов. Также сообщается о наличии палаты дневного пребывания.

Рядом с больницей построено здание хозяйственного блока, проведено благоустройство территории, передает корреспондент ФАН.

Ранее сообщалось, что РФ помогла открыть новую больницу в сирийском Дейр-эз-Зоре.