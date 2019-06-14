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Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

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15:01   14 Июня 2019
Весь мир

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Жители Сирии пришли на прием в новую больницу, которая открылась в городе Катана в Сирии. Для местного населения открытие медпункта — долгожданное событие, сообщает 14 июня корреспондент ФАН.

По информации агентства, медучреждение может принимать до тысячи человек в день. В новом здании открыты кабинеты стационара и врачебной амбулатории. Также в поликлинике работают стоматолог, физиотерапевт, врач общей лечебной практики.

На втором этаже учреждения расположены помещения для взятия проб крови для клинического исследования, регистратура, процедурная, прививочная, аптечный пункт и уборная для маломобильных людей.

Новая больница в городе Катана начала прием жителей Сирии

Кабинеты акушера-гинеколога, операционная, прививочная для детей, ординаторская и другие помещения находятся на третьем этаже. 

В больнице есть операционная с современным оборудованием, с помощью которого проводятся сложные операции. Есть и стационар, в нем расположена палата для круглосуточного пребывания. Она рассчитана на 50 пациентов. Также сообщается о наличии палаты дневного пребывания. 

Рядом с больницей построено здание хозяйственного блока, проведено благоустройство территории, передает корреспондент ФАН. 

Ранее сообщалось, что РФ помогла открыть новую больницу в сирийском Дейр-эз-Зоре.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #политика #больница #медучреждение #катана

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