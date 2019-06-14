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17:21   14 Июня 2019
Россия

Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

Депутат Госдумы России Виталий Милонов в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» прокомментировал слова телеведущей Елены Малышевой в эфире передачи «Жить здорово» на «Первом канале», которая назвала умственно отсталых детей «кретинами». По словам парламентария, Малышева является мастером провокаций, позволяя себе иногда «нестандартные вещи».

«Думаю, что для тех, у кого дети растут с отклонениями, слушать такие синонимы и определения в отношении своих детей обидно. Безусловно раньше слово кретин, еще лет 20 назад, воспринималось менее грубо, и это, условно говоря, являлось жестким обозначением того, что человек плохо соображает. Но сейчас это слово практически не используется», — напомнил депутат Думы, подчеркнув, что в эфире такие слова применимо к детям звучать не должны. 

Милонов выразил уверенность в том, что со стороны Малышевой такое заявление стало перебором. 

Милонов считает, что Малышева переборщила с «кретинами»

«Всякое бывает, у людей бывают всякие эмоциональные состояния. Я не хочу призывать сразу же расстреливать, убивать и так далее. Это будет неправильно совершенно», — добавил он.

Собеседник агентства также заметил, что руководство канала из этой истории должно сделать соответствующий вывод. Ведь ведущая или ее продакшн работает по контракту с каналом, потому она должна следовать политике канала. В итоге канал ответственен за выпуск контента, сказал Милонов.

«Если кто-то из продакшна сделал не то, то канал должен принимать во внимание и соответствующим образом фильтровать это», — подчеркнул депутат», — подытожил парламентарий.

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Автор: Мария Цейтлин
#россия #милонов #общество #малышева

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