Ученые обнаружили «суперсальмонеллу», которой нипочем антибиотики

Научные сотрудники нашли новый штамм сальмонеллы, которую невозможно убить антибиотиками. Об этом сообщили в издании Journal of Medical Microbiology. Специалист университета Северной Каролины в Роли, США, Сиддхартха Такур рассказал, что образец, в котором были обнаружены данные микробы, был получен еще в 2014 году.

«Это открытие поможет нам изучить то, как подобные неуязвимые бактерии распространяются по стране, и заполнить все имеющиеся пробелы», — отметил он.

Стойкая к действию антибиотиков сальмонелла, по словам эксперта, достаточно давно появилась на территории Китая. Согласно данным, ген, который защищает подвид от пагубного для него воздействия, «переехал» в плазмид в 2015 году.

«Это подготовило его для очень быстрого межвидового распространения. Как только это произошло, неуязвимая сальмонелла появилась сразу в 30 странах, однако в США ее не фиксировали», — объяснил ученый.

Но, как оказалось, «суперсальмонелла» появилась в Америке еще пять лет назад. Ученые нашли ее следы, когда анализировали образцы биоматериалов пациентов в нарушением работы кишечника 2014–2016 годов. Бактерия с геном «неуязвимости» стойко выдержала атаку 14 антибиотиков, и только один тип лекарств смог ее сразить.