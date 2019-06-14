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14:30   14 Июня 2019
Весь мир

Старейшая британка умерла на 113-м году жизни

Старейшая британка умерла на 113-м году жизни

Умерла старейшая подданная Великобритании, уроженка Ливерпуля Грейс Джонс. Ей было 112 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на дочь долгожительницы Дейдру Маккарти.

Британку прозвали «Удивительная Грейс». Она стала знаменита тем, что последние 60 лет жизни выпивала виски каждый день. В интервью Джонс утверждала, что врачи якобы рекомендовали ей не останавливаться, потому что это благоприятно влияло на работу сердца.

Она родилась 16 сентября 1906 года. Джонс вышла замуж в 1933 году за инженера Леонарда Родерика Джонса. Пара прожила вместе 53 года. С 2005 года Джонс находилась в доме престарелых.

Статус старейшей жительницы Великобритании она получила после того, как в августе 2018 ода на 114-м году скончалась Олив Бор.

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #долгожительница #джонс

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