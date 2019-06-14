Настоящие защитники Голунова отказались плясать под дудку громкой кучки либералов

Вся ситуация с Иваном Голуновым и незаконным митингом 12 июня является самой настоящей провокацией, которая была осуществлена с применением глобальных технологий по расколу общества.

Такое мнение в пятницу высказал главред сетевого издания Politrussia.com Руслан Осташко, слова которого приводит информационное агентство Nation News.

Журналист заявил, что все произошедшее с Голуновым и развернувшиеся в связи с этим протесты на фоне проходящего в Петербурге Международного экономического форума, в преддверии прямой линии с президентом и перед началом избирательной компании не может быть простым совпадением, и является результатом применения глобальной технологии.

«Я не знаю, было ли это запланировано именно в отношении Голунова. Возможно, он просто подвернулся организаторам этой провокации. Возможно, кого-то подкупили в полиции для того, чтобы они все сделали так криво, как они это сделали», — отметил Осташко.

По его словам сами оперативники, с которыми ему довелось обсудить дело Голунова, отмечают странности — если журналиста «Медузы» подозревали в торговле наркотиками, то, как минимум, должна была быть совершена контрольная закупка, которая подтвердила бы его причастность.

«Так не задерживают по делам о сбыте наркотиков. А то, что это произошло именно сейчас, говорит о том, что применялись технологии», — подчеркнул он.

При этом Осташко добавил, что первым звоночком, свидетельствовавшим о применении в России глобальной технологии, стала недавняя ситуация в Екатеринбурге, где ошибка местных властей, не поговоривших с народом о строительстве храма и не выслушавших мнение общества, обернулась массовыми протестами.

«Проблемы-то, в сущности, не было, но ее раскачали. Сейчас мы видим глобальную технологию, которую опробовали на Голунове. Но это еще не предел. Впереди — избирательная кампания, и мы увидим, что там будут еще более жесткие провокации», — предостерег журналист.

Он также обратил внимание на то, что в поддержку спецкора «Медузы» Голунова высказались 90% патриотически настроенных журналистов, однако их либеральные коллеги не вступаются за Кирилла Вышинского, который уже больше года содержится под стражей на Украине. То есть журналисты-патриоты продемонстрировали, что они готовы по-человечески относиться к своим политическим оппонентам и считают, что закон превыше всего, но либералы не готовы к тому же и по-прежнему делят людей по сортам.

«После Болотной и особенно после возвращения Крыма по либеральному крылу был нанесен мощный имиджевый удар и, по сути, они потеряли свои позиции в нашей стране. Все поняли, что их мало. Людям стало понятно, что эта громкая кучка либералов в принципе ничтожно мала для того, чтобы плясать под ее дудку», — заключил Осташко.

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В то же время, за журналиста вступилась возмущенная общественность, а также его судьбой заинтересовались СПЧ при президенте, омбудсмен, Общественная палата Москвы, Союз журналистов и другие государственные институты. В том числе президент РФ. 11 июня, помещенный под домашний арест Голунов был отпущен, а дело против него закрыто. Однако, стремящиеся угодить западным покровителям представители оппозиции и либералы провели 12 июня — в День России — несанкционированный митинг «в защиту Голунова», несмотря на то, что защита ему больше не требовалась, и сам журналист, а также редакция «Медузы» обратились к своим сторонникам с призывом не присоединяться к незаконной акции.