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Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

 Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию

Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию
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14:12   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак готов к отставке. Об этом 14 июня он заявил журналистам, украинские телеканалы вели трансляцию мероприятия.

Он напомнил, что находится на посту с 2014 года. Министр отметил, что готов передать полномочия человеку, которого назначат цивилизованным способом. До этого момента военный будет выполнять свой долг.

«Желаю новому министру обороны, чтобы он сделал в десять раз больше, чем я сделал», — заключил Полторак.

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление, согласно которому Павел Климкин, Поторак и Василий Грицак должны покинуть должности министра иностранных дел, главы оборонного ведомства и руководителя Службы Безопасности Украины соответственно. Однако парламентарии решили оставить чиновников на должностях.

Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что глава страны в скором времени внесет в парламент представление на назначение глав министерства обороны и СБУ.

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Автор: Анна Манц
#украина #минобороны #отставка #полторак

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