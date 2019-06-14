Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак готов к отставке. Об этом 14 июня он заявил журналистам, украинские телеканалы вели трансляцию мероприятия.

Он напомнил, что находится на посту с 2014 года. Министр отметил, что готов передать полномочия человеку, которого назначат цивилизованным способом. До этого момента военный будет выполнять свой долг.

«Желаю новому министру обороны, чтобы он сделал в десять раз больше, чем я сделал», — заключил Полторак.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление, согласно которому Павел Климкин, Поторак и Василий Грицак должны покинуть должности министра иностранных дел, главы оборонного ведомства и руководителя Службы Безопасности Украины соответственно. Однако парламентарии решили оставить чиновников на должностях.

Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что глава страны в скором времени внесет в парламент представление на назначение глав министерства обороны и СБУ.