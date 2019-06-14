Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года по решению суда в Великобритании. Об этом 14 июня сообщает ТАСС.

По информации агентства, слушания по запросу США об экстрадиции продлятся пять дней. Они запланированы на конец февраля 2020 года. Сообщается, что защита Ассанжа согласилась с датами.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Об этом он сообщил в эфире BBC Radio 4.

По мнению главного редактора WikiLeaks Кристинна Храфнссона, дело Ассаннжа об экстрадиции может занять несколько лет.

«Политика сегодня» напоминает, Ассанж основал сайт WikiLeaks в 2006 году, на котором публикуется секретная информация о работе правительств, в том числе об американском. В 2012 году Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором прятался семь лет. В апреле Эквадор решил не предоставлять временное убежище. После этого Ассанжа арестовали.