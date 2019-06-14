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Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

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13:54   14 Июня 2019
Весь мир

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года по решению суда в Великобритании. Об этом 14 июня сообщает ТАСС. 

По информации агентства, слушания по запросу США об экстрадиции продлятся пять дней. Они запланированы на конец февраля 2020 года. Сообщается, что защита Ассанжа согласилась с датами. 

Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Об этом он сообщил в эфире BBC Radio 4. 

По мнению главного редактора WikiLeaks Кристинна Храфнссона, дело Ассаннжа об экстрадиции может занять несколько лет. 

«Политика сегодня» напоминает, Ассанж основал сайт WikiLeaks в 2006 году, на котором публикуется секретная информация о работе правительств, в том числе об американском. В 2012 году Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором прятался семь лет. В апреле Эквадор решил не предоставлять временное убежище. После этого Ассанжа арестовали. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #политика #общество #весь мир #ассанж

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