Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над отстающими регионами. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов в пятницу, 14 июня.

Ранее «Ведомости» писали, что регионы, которые нуждаются в помощи, получили кураторов из числа федеральных министров. Минэкономразвития выявило 10 отстающих регионов. Они заняли последние строчки позиции в рейтинге по четырем показателям: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица, а также инвестиции в основной капитал.

«Могу подтвердить, что Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов», — отметил Осипов.

По его словам, глава Кабмина продолжит серию совещаний, которые посвящены развитию регионов со слабой экономикой. Медведев напомнил, что первое совещание посвятили развитию Тувы.