ЦБ впервые за год с лишним снизил ключевую ставку

Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 7,5% годовых – то есть на 25 базисных пунктов.

Об этом со ссылкой на регулятор сообщают в пятницу российские СМИ, при этом отмечается, что последний раз Центробанк понижал ключевую ставку в марте 2018 года.

«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции», - говорится с общении.

Также сообщается, что Банк России допускает, что в ходе одного из последующих заседаний будет принято решение о еще одном снижении ключевой ставки. Это решение будет приниматься с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции, а также с учетом рисков со стороны внешних и внутренних условий.