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 Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»

Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»
Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

 Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию

Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

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14:02   14 Июня 2019
Россия

ЦБ впервые за год с лишним снизил ключевую ставку

ЦБ впервые за год с лишним снизил ключевую ставку

Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 7,5% годовых – то есть на 25 базисных пунктов.

Об этом со ссылкой на регулятор сообщают в пятницу российские СМИ, при этом отмечается, что последний раз Центробанк понижал ключевую ставку в марте 2018 года.

«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции», - говорится с общении.

Также сообщается, что Банк России допускает, что в ходе одного из последующих заседаний будет принято решение о еще одном снижении ключевой ставки. Это решение будет приниматься с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции, а также с учетом рисков со стороны внешних и внутренних условий.

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Автор: Александр Люблинский
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