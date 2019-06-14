Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил Конституцию страны, это признал украинский Конституционный суд. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на издание ZN.ua.
Отмечается, что это касается указа о создании национальной комиссии по государственному регулированию в области энергетики и сфере коммунальных услуг. Ее образовали в 2014 году, а через два года Верховная рада охарактеризовала орган как «постоянно действующий независимый государственный коллегиальный». Членов комиссии может назначать или увольнять только президент.
Суд отметил, что в данном случае Порошенко нарушил конституционные полномочия, ведь он не имел права создавать подобную структуру и формировать ее состав. Более того, главному документу страны также не соответствует и статус органа. Его работой должно было заниматься правительство.