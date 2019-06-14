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 Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра
Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

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 Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»

Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»
Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

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 Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра
13:37   14 Июня 2019
Весь мир

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании снизилось до шести. Как сообщает 14 июня RT, министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру и больше не будет участвовать в гонке. 

О своем решении политик заявил в видеообращении, которое выложил в Twitter. 

«Спасибо за вашу поддержку. Я решил выйти из гонки, чтобы стать следующим лидером Консервативной партии. Сейчас я буду искать лучший способ продвижения ценностей, за которые мы боролись», — заявил он. 

Ранее прошел первый тур голосования депутатов-консерваторов, по результатам которого из соревнования выбыли три кандидата. Больше всего голосов получил экс-глава МИД Борис Джонсон — 114, на втором месте находится нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант, набравший 43 голоса. 

Пока что правительство возглавляет Тереза Мэй, которая ранее объявила об отставке. Она пробудет на посту до избрания нового преемника. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #политика #общество #весь мир

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