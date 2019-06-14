Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании снизилось до шести. Как сообщает 14 июня RT, министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру и больше не будет участвовать в гонке.

О своем решении политик заявил в видеообращении, которое выложил в Twitter.

Thank you for all your support. I have decided to withdraw from the race to be the next leader of the Conservative Party. I will now look for the best way to advance the values we fought for. pic.twitter.com/OGcAjf0S0f — Matt Hancock (@MattHancock) June 14, 2019

«Спасибо за вашу поддержку. Я решил выйти из гонки, чтобы стать следующим лидером Консервативной партии. Сейчас я буду искать лучший способ продвижения ценностей, за которые мы боролись», — заявил он.

Ранее прошел первый тур голосования депутатов-консерваторов, по результатам которого из соревнования выбыли три кандидата. Больше всего голосов получил экс-глава МИД Борис Джонсон — 114, на втором месте находится нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант, набравший 43 голоса.

Пока что правительство возглавляет Тереза Мэй, которая ранее объявила об отставке. Она пробудет на посту до избрания нового преемника.