Собственников нежилых помещений в Подмосковье обязали согласовывать перепланировку

Представитель Московской областной думы в пятницу, 14 июня, сообщил, что собственников нежилых помещений в многоквартирных домах Подмосковья обязали согласовывать перепланировку с органами местного самоуправления. Соответствующие изменения в законы о переустройстве или перепланировке помещений в многоквартирном доме приняли депутаты Мособлдумы в ходе 87-го заседания​​​.

«Так, согласно нововведениям, перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах необходимо согласовывать с органами местного самоуправления», — передает пресс-служба Московской областной думы.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый добавил, что ранее собственники обязательно согласовывали переустройство или перепланировку только для жилых помещений в многоквартирном доме.