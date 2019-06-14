Собственников нежилых помещений в Подмосковье обязали согласовывать перепланировку
Представитель Московской областной думы в пятницу, 14 июня, сообщил, что собственников нежилых помещений в многоквартирных домах Подмосковья обязали согласовывать перепланировку с органами местного самоуправления. Соответствующие изменения в законы о переустройстве или перепланировке помещений в многоквартирном доме приняли депутаты Мособлдумы в ходе 87-го заседания.
«Так, согласно нововведениям, перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах необходимо согласовывать с органами местного самоуправления», — передает пресс-служба Московской областной думы.
Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый добавил, что ранее собственники обязательно согласовывали переустройство или перепланировку только для жилых помещений в многоквартирном доме.
Мособлдума приняла в ходе 87-го заседания изменения в законы о переустройстве и перепланировке помещений в многоквартирном доме. Подробности читайте по ссылке: https://t.co/hqyH5j2Ahn #Подмосковье #МосковскаяОбласть #МосОблДума #87_ЗаседаниеМосОблДумы #МОД87 #Коханый pic.twitter.com/n5ot3HKwMQ— Московская областная Дума (@pressamod) 13 июня 2019 г.