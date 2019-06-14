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13:26   14 Июня 2019
Общество

Собственников нежилых помещений в Подмосковье обязали согласовывать перепланировку

Собственников нежилых помещений в Подмосковье обязали согласовывать перепланировку

Представитель Московской областной думы в пятницу, 14 июня, сообщил, что собственников нежилых помещений в многоквартирных домах Подмосковья обязали  согласовывать перепланировку с органами местного самоуправления. Соответствующие изменения в законы о переустройстве или перепланировке помещений в многоквартирном доме приняли депутаты Мособлдумы в ходе 87-го заседания​​​.

«Так, согласно нововведениям, перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах необходимо согласовывать с органами местного самоуправления», — передает пресс-служба Московской областной думы.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый добавил, что ранее собственники обязательно согласовывали переустройство или перепланировку только для жилых помещений в многоквартирном доме.

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #общество #перепланировка #нежилые помещения

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