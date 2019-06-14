Суд отказался рассматривать жалобу адвокатов Голунова на домашний арест

Мосгорсуд в пятницу, 14 июня, снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом ходатайствовала прокуратура, так как уголовное преследование было прекращено.

Представитель прокуратуры заявил об отсутствии каких-либо оснований для рассмотрения жалобы и продолжения производства по делу. Ранее жалобу на домашний арест Голунова подали его адвокаты, требуя вернуть дело в суд первой инстанции с целью ознакомления с протоколом заседания по избранию спецкору меры пресечения.

Голунов заявил, что намерен настаивать на отмене решения о его домашнем аресте. Журналист также подчеркнул, что хочет вернуться к обычной жизни.

Журналиста интернет-издания «Медуза», которое базируется в Латвии, задержали 6 июня по подозрению в покушении на продажу наркотиков. Суд принял решение о домашнем аресте спецкора. Доказательств совершения им преступления найдено не было и 11 июня журналиста отпустили.

Тем самым власти доказали приверженность принципам законности и справедливости, а также готовность считаться с общественным мнением. Такое заявление в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сделал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он также подчеркнул, что решение главы МВД РФ по данному делу стало торжеством закона в стране.

После освобождения журналиста связанные с Западом оппозиционные средства массовой информации призвали всех присоединиться к несанкционированному маршу «за Голунова» в Москве. При этом сам журналист и редакция «Медузы» призвали людей не выходить на акцию, ведь спецкора уже освободили и сняли с него все обвинения.

По мнению профессора МГУ Андрея Манойло, ситуация с Голуновым является тщательно спланированной диверсией. По мнению эксперта, журналистская солидарность имела место, однако подобного рода заявления были сделаны в адрес его профессии и не касались личности.

«Это было искренне, но этим ситуация не ограничивается», — сказал профессор.

Эксперт подчеркнул, что в складывающейся ситуации дело вообще не в Голунове. Манойло сообщил, что операцию по дестабилизации обстановки возглавили иностранные спецслужбы. То, что на митинге «за Голунова» присутствовали провокаторы из-за рубежа считает и член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.