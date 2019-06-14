Меркель и Зеленский обсудят реализацию минских соглашений 18 июня

Украинский лидер Владимир Зеленский и Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудят реализацию минских соглашений, реформы на Украине, а также двусторонние отношения. Встреча политиков запланирована на 18 июня. Об этом 14 июня пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Деммер сообщила, что во вторник, 18 июня, Меркель примет с воинскими почестями новоизбранного президента Украины Зеленского.

«В ходе рабочего обеда оба политика обсудят двусторонние отношения, реализацию минского соглашения с целью урегулирования конфликта на востоке Украины, а также украинский процесс реформ», — проинформировала она.

Она также добавила, что по результатам встречи пройдет совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибудет с официальным визитом в Германию и Францию.