Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»

Через трое суток после освобождения журналиста Ивана Голунова представители партии «Справедливая Россия» опубликовали законопроект, который, по мнению авторов, позволит компенсировать людям неоправданное уголовного преследование.

В беседе с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы Олег Нилов не стал связывать дело Голунова и инициативу. Народный избранник заметил, что инициатива вносится не в первый раз. Реформировать третью статью закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство» эсеры предлагали еще пять лет назад.

«Здесь речь идет не о фальсификации уголовных дел, а именно о каких-то следственных, судебных ошибках. Речь идет о моральной компенсации. Есть конечно другая компенсация финансовых потерь гражданина. Это еще одна история. В случае обращения истца и адвоката суд обязан принимать решение о полной компенсации», — считает Олег Нилов.

Компенсации, как добавил депутат, не будут привязаны к уровню доходов арестантов, впоследствии оправданных.

«Здесь совсем не важно: ты — простой труженик или сенатор. Моральный ущерб для каждого гражданина как человека не зависит от того, каким бизнесом он занимается. Минимальные размеры компенсации мы предлагаем ограничить», — полагает Нилов.

Депутат считает, что получаемые сейчас компенсации слишком малы, выход он видит в установке минимума, который в будущем планируется повысить. Сейчас он составляет 1 тысячу рублей за каждые сутки при подписке о невыезде, домашнем аресте или заключением под стражу на ранних сроках расследования, после решения суда - размер минимальной выплаты за дни за решеткой увеличен до 15 тысяч рублей за каждый день.

«Случается так, что вместо миллионов, суд может счесть нужным выплатить всего 50 тысяч. И это за многолетнее лишение свободы. Увеличить размер выплат можно, уменьшить уже никак нельзя», — говорит депутат.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Олег Нилов отказался комментировать митинг «в поддержку журналиста», на котором были замечены и провокаторы с Запада.

«Я что буду комментировать, на какой крестный ход надо идти, а на какой не надо?»,— возмутился Нилов.

Депутат считает, что лучше ходить на выборы нежели на митинги.