Актер Добронравов покинул «черный список» Минкультуры Украины

Имя актера Федора Добронравова отсутствует в обновленном перечне лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины, министерства культуры страны. На данный момент там находится 147 деятелей культуры из России.

В 2017 году Служба безопасности Украины запретила артисту посещать государство в течении трех лет, так как он неоднократно пребывал к Крыму. Киевский суд же расценил решение культурного ведомства о внесении актера в «черный список» как незаконное и аннулировало его.

На сайте Минкульта страны указано, что перечень составляется на основе обращений СБУ, Совета национальной безопасности и обороны и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Впервые список опубликовали в 2015 году.