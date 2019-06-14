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13:13   14 Июня 2019
Весь мир

Боевики США из Ат-Танфа решили загрязнить воду в Пальмире дизельным топливом

Боевики США из Ат-Танфа решили загрязнить воду в Пальмире дизельным топливом

Корреспондент Федерального агентства новостей в САР сообщил, что проамериканские боевики планируют вывести из строя магистральный водопровод в Пальмире и загрязнить воду дизельным топливом, чтобы ухудшить условия жизни сирийцев. Войска США используют военную базу на юге Сирии для набора и обучения новых боевиков, а желающие воевать за деньги прибывают в «Ат-Танф» с территорий соседних стран. Южные районы САР патрулируются сирийские военные, поэтому американцы не могут вывести боевиков с базы.

По информации ФАН, террористы планируют усложнить жизнь жителям Пальмиры, чтобы затем США и союзники Вашингтона использовали это для обвинения законного сирийского правительства и президента Башара Асада в якобы неспособности обеспечить мирных граждан самым необходимым — чистой водой. Если боевики совершат диверсию, тогда они нарушат положения международного права. Ведь нападение на объекты гражданской инфраструктуры, от которых зависит жизнь мирных людей, считается одним из самых опасных военных преступлений.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #электричество #вода

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