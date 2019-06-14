Зеленский назвал главе ОБСЕ свою главную цель – прекращение огня в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком, который также является главой МИД Словакии, обсудил с ним урегулирование ситуации в Донбассе, подчеркнув, что восстановление мира в этом регионе является его главной целью.

Слова украинского лидера в пятницу приводит пресс-служба его администрации.

«Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», - подчеркнул Зеленский

По его словам, Киев предпринимает шаги чтобы активизировать переговорный процесс в Минском формате, к настоящему времени прошла одна встреча контактной группы, экс-президент Украины Леонид Кучма был назначен представителем страны в трехсторонней контактной группе, а также в подгруппах начали работать «другие профессиональные люди».

Глава ОБСЕ со своей стороны заверил украинского лидера в готовности Организации всеми силами способствовать установлению в Донбассе устойчивого мира.