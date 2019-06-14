Большинство московских доноров крови формируют студенты

Студенты составляют большую часть доноров крови в Москве, рассказала главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова. Она выступила с пресс-конференцией 14 июня, во Всемирный день донора крови.

Также много людей, которые участвуют в волонтерских мероприятиях, и тех, кто старше 30 лет. Кроме этого, в Москве зарегистрировано порядка двух с половиной тысяч почетных доноров крови.

«К сожалению, после 50 лет донорская активность падает. Им уже многим здоровье не позволяет сдавать кровь», — поделилась специалист.

С начала текущего года специалисты Службы крови столицы собрали свыше 63 тысяч литров крови. Донорами стали более 50 тысяч человек, 16 тысяч из которых прошли процедуру впервые.

«За последние десять лет общее число доноров крови в столице увеличилось в 1,6 раза. В 1,9 раз увеличилось количество донаций крови и ее компонентов, что позволило полностью обеспечить потребности медицинских организаций Москвы в донорской крови», — добавила Майорова.

Также главврач указала, что регулярное донорство позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

«У нас есть доноры, которые переступили 70-летний рубеж и продолжают активно сдавать кровь. Мы проводили исследование качества крови одного из таких пациентов — оно на уровне 25-летнего молодого человека», — рассказала она.

Стоит отметить, что донором может стать любой россиянин в возрасте от 18 до 60 лет, который не имеет противопоказаний. При прохождении процедуры необходим лишь паспорт. За три дня до донации важно не употреблять алкоголь, острую и жирную пищу.